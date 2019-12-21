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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

21.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:45 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan  İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yılın iş adamı ödülünü alan Uğur Kısakürek'in (47) anne ve babası, bölgeden geçerken kazayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

?Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Tapu Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönünde giden Uğur Kısakürek yönetimindeki 34 PSR 46 plakalı otomobil, Celal Özdemir'in (50) kullandığı 01 ZV 370 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özdemir'in otomobili hurdaya dönerken sürücüler ile Ayşe Özdemir (40) ve Mehmet Cihangir Özdemir (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BÖLGEDEN GEÇERKEN OĞLUNUN OTOMOBİLİNİ GÖRDÜ

Kazanın ardından Alirıza Kısakürek ile eşi Müzeyen Kısakürek, bölgeden geçerken oğulları Uğur Kısakürek'in otomobilinin hurdaya döndüğünü gördü. Araçlarından inen ikili, kaza yerine geldiğinde yetkililerden bilgi alırken gözyaşlarına boğuldu.

YILIN İŞ ADAMI

Öte yandan yaralılardan Uğur Kısakürek'in 10 Aralık'ta İstanbul'da otelde düzenlenen törende Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri yılın iş adamı seçildiği ve ödülünü Pınar Altuğ'un elinden aldığı öğrenildi.



Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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