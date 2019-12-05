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Kahramanmaraş'ta iki otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

05.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:42Kahramanmaraş'ta iki otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
'ın ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durdu Alp (52) idaresindeki 46 D 1668 plakalı otomobil, Kızılcıksu mevkisinde, sollamaya çalıştığı 55 JY 291 plakalı kamyonetin çamurluğuna sonra da karşı yönden gelen Celal Aydın yönetimindeki 27 P 6751 plaka otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüleriyle yolculardan Suna (49), Sema (26), Zehra (18), Mustafa (1) ve Ravza Derin Aydın (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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