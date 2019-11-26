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Kahramanmaraş'ta iki yeni ceviz çeşidi geliştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinin ceviz ıslah çalışmaları kapsamında iki yeni ceviz çeşidi geliştirilerek tescil ettirildiği bildirildi.

26.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:02Kahramanmaraş'ta iki yeni ceviz çeşidi geliştirildi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinin ceviz ıslah çalışmaları kapsamında iki yeni ceviz çeşidi geliştirilerek tescil ettirildiği bildirildi.
KSÜ'den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mehmet Sütyemez başkanlığında, Dr. Akide Özcan ve Dr. Şakir Burak Bükücü tarafından yürütülen ceviz ıslah programı çerçevesinde iki yeni ceviz genotipinin ıslah edildiği belirtildi.
Tarım Orman Bakanlığının Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü bünyesindeki tescil komisyonunun söz konusu ceviz çeşitlerini tescil ettiği, yeni ceviz çeşitlerinin "Bahri Koz" ve "Efsus 46" isimleriyle milli çeşit listesine kaydedildiği ifade edildi.
Tescili yapılan çeşitlerin yağ oranının yüksek olduğu, meyve iriliği ve yetiştiriciliğe müsaitlik yönleriyle dikkati çektikleri kaydedildi.

Sütçü İmam Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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