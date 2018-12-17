Kahramanmaraş'ta İş Kuyruğu

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta çeşitli kurumlarda çalıştırılmak üzere 6 aylık iş için vatandaşlar İş-Kur binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kahramanmaraş'ta belediyeler, müftülük ve okullar gibi kurumlarda bin kişi 6 aylığına işe alınacak. İşe alınacakların başvuruları bugün başlayıp Cuma günü sona erecek. İşe başvuruda bulunmak isteyenler İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık arasında sıra nedeniyle zaman zaman izdiham ve tartışma yaşandı.İşe alınacakların prim ve sigorta primlerinin İş-Kur tarafından yatacağını söyleyen İş-Kur İl Müdürü Ali Yüce, "Başvurular bugün başladı, cuma günü sona erecek. Ocak ayının 2'sinde ise iş başı yaptıracağız. Bu süre içinde katılımcıları noter huzurunda belirleyeceğiz. İşe girenler 6 ay boyunca asgari ücret ve SGK primleri İş-Kur tarafından yatacak. Toplum yararına okullar ve çeşitli kurumlarda temizlik ve diğer işlemler için çalışacaklar. Yaklaşık bin kişi işe alınıp çalışacak" diye konuştu.Sırada bekleyen bir kadın ise, "Çocuğumla beraber geldik, biraz bekledik ilk defa iş başvurusunda bulunuyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ