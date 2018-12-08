Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan'da jandarmanın sorumluluk sahasında kalan bir iş yerinde arama yaptı.Çok sayıda ekibin katıldığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.Aramada ayrıca bir de kurusıkı tabanca bulundu. Ele geçirilen silahlara ve fişeklere el konuldu.Söz konusu silahlarla ilgisi olan kişilere adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.