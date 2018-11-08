Kahramanmaraş'ta Jandarma Asayiş Uygulaması

Kahramanmaraş
'ta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Geçici Barınma Merkezi bölgesinde asayiş uygulaması yaptı.
Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Siviricehöyük Mahallesi'ndeki Geçici Barınma Merkezi pazar alanı, otoparkı ve bağlantı yollarında yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, 673 kişi ile 241 aracın sorgu ve aramasını yaptı.
Çalışmalar sonucunda 12 araca işlem yapılırken, 20 bin 679 lira da para cezası kesildi.
Bu arada Erdem C'nin (41) üstünde ve otomobilinde yapılan aramada, 70 gram kubar esrar bulundu.
Zanlı olayla ilgili gözaltına alındı.
Kahramanmaraş,Jandarma
08 Kasım 2018 Perşembe 18:26