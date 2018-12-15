Kahramanmaraş
'ta, jandarmadan kış denetimi
Kahramanmaraş'ın Andırın
ilçesinde Jandarma
Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük taşımacılığında kullanılan araçlar üzerinde kış denetimi yaptı.
İlçenin değişik noktalarında denetim yapan jandarma ekipleri, kamyon, çekici, tanker cinsi araçlarda kar lastiği, zincir, takoz, arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörleri kontrol etti.
Denetimlerde eksikleri tespit edilen sürücülere para cezası kesildi. Ekiplerin kış denetiminin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Andırın,Jandarma,Kahramanmaraş
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:03