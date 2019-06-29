29.06.2019 21:00
Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara ceza

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 5 kişiye 2 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş 'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 5 kişiye 2 bin 550 lira para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helete Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki 46 VE 461 ile 38 KV 597 plakalı araçları durdurdu.
Araçların bagaj bölümünde yapılan aramada 6 kırmızı benekli balık, 5 olta ve 1 serpme olta ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araçlardaki M.B. (41), E.B. (49), Y.B. (36), C.B. (54) ve Y.B'ye (43) kaçak avlanma suçundan toplam 2 bin 550 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA
Çağlayancerit , Kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:38 Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nde botla gezdi
21:36 - Ünlü İş Adamına 1 Milyon Sterlin Kan Parası Tehdidi
21:36 Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
21:35 Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego
21:34 Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı
21:32 Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı
21:32 Sayısal Loto çekildi (1)