Kahramanmaraş'ta kaçak avlanma iddiası

Kahramanmaraş
'ta kaçak balık avladıkları iddiasıyla 2 kişiye bin 635 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat
ilçesi Avşar Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada, 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlanmada kullanılan ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Ekipler, R.A. (58) ve E.A'ya (24) kaçak avlanma suçlamasıyla bin 635 lira para cezası uyguladı.
Kaynak: AAKahramanmaraş
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