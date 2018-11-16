Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda define arayan 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi Kamberli mevkisinde define bulmak maksadıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma
ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 adet ruhsatsız tabanca, 113 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, olayda kullanılan 1 adet kamyon ve 1 adet ekskavatör ele geçirildi.
Kaçak kazı yaptığı iddiasıyla yakalanan A.Y., M.Y., C.Y. ve İ.H. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Jandarma,Kahramanmaraş