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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

26.10.2019 11:32Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahüyük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A, M.A, F.Ş, O.A, E.A, Z.İ. ve D.B'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 2 hilti ve 1 jeneratöre el konuldu. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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