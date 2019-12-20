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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

20.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:32 Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
'ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timler, bölgeye operasyon yaptı.
Operasyonda, 10 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 2 yeraltı görüntüleme cihazı olmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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