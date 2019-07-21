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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, jandarma ekiplerince define bulmak için kaçak kazı yapanlara düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, kaçak kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.

21.07.2019 19:15 Kahramanmaraş
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, jandarma ekiplerince define bulmak için kaçak kazı yapanlara düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, kaçak kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.
Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri arazide define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgede yaptığı araştırmada arazide kazı yapan H.A. (42), Ş.K. (40), S.B. (40), B.D. (43) ve H.D.'yi (43) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, birer ahşap saplı kazma, dedektör, siyah renkli malzeme çantası, kulaklık, başlık, mavi çift eldiven, mavi çanta, el feneri ve 12 pil ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.

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Kaynak: DHA
Jandarma, Güncel

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