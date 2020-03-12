Kahramanmaraş'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks otomobillere ait 40 motor ele geçirildi.
12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:33
Kahramanmaraş 'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks otomobillere ait 40 motor ele geçirildi. Otomobil motorlarının piyasa değerinin 300 bin lira olduğu bildirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, kaçak yollarla yurda sokulan lüks otomobillere ait motorlar satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takiplerin sonunda düzenlenen operasyonda, 40 otomobil motoru ele geçirildi. İş yeri sahibi R.B. (38) gözaltına alındı.
Piyasa değeri 300 bin lira olan otomobil motorları, Malatya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.B. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks otomobillere ait 40 motor ele geçirildi. Otomobil motorlarının piyasa değerinin 300 bin lira olduğu bildirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, kaçak yollarla yurda sokulan lüks otomobillere ait motorlar satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takiplerin sonunda düzenlenen operasyonda, 40 otomobil motoru ele geçirildi. İş yeri sahibi R.B. (38) gözaltına alındı.
Piyasa değeri 300 bin lira olan otomobil motorları, Malatya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.B. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kahramanmaraş'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildi
Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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