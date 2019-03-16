Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yapılan takip neticesinde Kahramanmaraş- Adana
Çevre Yolu polis uygulama noktasında, plakası açıklanmayan araca operasyon yaptı.
Araçta yapılan aramada, 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü F.D, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA