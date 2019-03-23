Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş
polisi tarafından yapılan operasyonda 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 46 plakalı otomobili Dulkadiroğlu
ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, torbaya bırakılmış 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Otomobilde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA