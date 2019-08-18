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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

18.08.2019 23:34 Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki tırı Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durdurdu.
Tırlarda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük kaçak sigarayla 8 kaçak tır lastiği bulundu.
Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, tırlar da otoparka çektirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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