Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta konteyner yüklü 2 TIR'da arama yapan polis, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 800 paket kaçak sigara ve 8 kaçak lastik ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş
'a getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda sigaraların 2 farklı TIR ile getirileceğini belirleyen polis, plakaları tespit edilen araçları Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. TIR'ların üzerindeki konteyneleri vinç yardımıyla kaldıran polis, altındaki boşluklara saklanmış sigaraları tespit etti. Polis
, konteynerlerin altı dışında TIR'larda yaptığı detaylı aramada da dorselerde 'Zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde kaçak sigara ele geçirdi. Toplam 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 sürücüyü de gözaltına aldı. Ayrıca TIR'larda bulunan ve piyasa değeri 18 bin lira olan 8 TIR lastiğinin de yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi.