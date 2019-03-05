Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünü takip eden ekipler, kapan yardımıyla aracı durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA