05 Mart 2019, 16:20
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünü takip eden ekipler, kapan yardımıyla aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA