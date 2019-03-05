Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünü takip eden ekipler, kapan yardımıyla aracı durdurdu.Otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Araçta bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.