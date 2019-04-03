Kahramanmaraş
'ta kadın cinayeti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evine gittiği 45 yaşındaki kadını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Olay, Onikişubat İlçesi
Oruç Reis Mahallesi üzerinde meydana geldi. Emine Yıldız
(45), ikametinde bulunduğu esnada A. K. tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Emine Yıldız, başına isabet eden tüfek saçlarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA