03 Nisan 2019, 22:15
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Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti

Kahramanmaraş'ta kadın cinayetiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evine gittiği 45 yaşındaki kadını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evine gittiği 45 yaşındaki kadını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.
Olay, Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi üzerinde meydana geldi. Emine Yıldız (45), ikametinde bulunduğu esnada A. K. tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Emine Yıldız, başına isabet eden tüfek saçlarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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