Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı - Haber

Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı

Kahramanmaraş Valiliğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

17.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:30Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı
Valiliğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı yapıldı.
Vali Vahdettin Özkan, valilikte düzenlenen toplantıda, eylem planı değerlendirmesi sonrasında kurumlara düşen görevlerin belirlenerek uygulanacağını söyledi.
Son dönemde kadına yönelik şiddetin artmasına değinen Özkan, " düzeyinde bütün vatandaşlarımızın hissiyatını yansıtan, kadınlara yönelik şiddetin durdurulması, medeniyetimizde yeri olmasa da son zamanlarda giderek artan kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzeyde eylem planlarımız var. Bugünlerde ise ilgili bakanlıklarımız arasında görev tanımları netleştirilerek, izleme değerlendirme sisteminin giydirdiği bir koordinasyon planı inşa edilip işletilecektir." dedi.
Eylem planının faaliyete geçirilmesi süreciyle ilgili olarak Özkan, şunları kaydetti;
"Bundan sonra kuracağımız teknik komisyonlar veya yerelde ilimize has ulusal eylem planında gözükmeyen hususlar varsa kurulun üyelerine, bu yerel eylem planı versiyonunu giydirmiş olacağız. İnşallah bu eylem planı ve koordinasyon planı, öfkenin kontrole tutulduğu, dezavantajlı gruplara karşı her hangi bir aksaklığın olmadığı bir iklimi inşa edecektir."

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15 Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Haber
20:15 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü - Haber
20:14 Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Haber
20:14 Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Haber
20:12 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 20:17:12