Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hizmet veren özel bir bakımevinde çekildiği öne sürülen görüntüler, izleyenlerin içini acıttı. Söz konusu görüntülerde bir hastanın içler acısı hali yürek dağladı.

HASTANIN KAFASI KURTLANDI

İlk olarak Kahramantv'den İlker Apaydın'ın haberleştirdiği olayda, yaşlı bir hastanın kafasının kurtlandığı görülüyor. İzleyenleri derinden sarsan olay sonrası Haberler.com'un yaptığı araştırma sonucu görüntülerin 2018 yılında çekildiği ve bakım evinde kurtlanmış olarak yatan hastanın daha sonraki süreçte hastanede vefat ettiği öğrenildi.

KİMSE SAHİP ÇIKMAYINCA BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Söz konusu kurum olayın yaşandığı tarihlerde Bakanlık tarafından 2 kez denetlendi ve yapılan incelemelerde herhangi bir kusur ve ihmalle ilgili somut bilgi bulunmadığına dair rapor hazırlandı. Kafası kurtlanan hastanın 'açık yara ülseri' hastalığı bulunduğu ve 40-50 gün kadar hastanede kaldığı ve daha sonra kimsenin sahip çıkmaması nedeniyle bakım merkezine yerleştirildiği öğrenildi.

"ÖLÜM RAPORUNDA 'NORMAL ÖLÜM' DENİYOR"

Konuyu detaylı olarak araştırmamızın ardından Kahramanmaraş Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu görüntüler 6 Mart 2018 tarihine ait. Bahsi geçen hastanın ağır engelli raporu bulunuyor ve açık yara ülseri yani kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Hastamız 40-50 gün hastanede yatıyor ve tedavisi tamamlanınca kimse sahip çıkmıyor. Aile durumu iyi olan hasta kimsenin sahip çıkmaması nedeniyle ücretini kendisinin karşılamasıyla bakım merkezine yatırılıyor. 28 Temmuz 2018 tarihinde ise hasta hastanede vefat ediyor ve ölüm raporunda 'Normal ölüm' deniyor.

"KURUMUN EKSİĞİ VE İHMALİ BULUNMUYOR"

Bahsi geçen konu için söz konusu bakım merkezi Bakanlık tarafından 2 kez denetlendi. İddiaları araştırdık ancak herhangi bir somut bilgi bulunmadı. Biz kurum olarak zaten rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Raporlar doğrultusunda kurumun eksiği ve ihmali bulunmuyor.

"KURUM İÇİ HESAPLAŞMA"

Bu iddialar kurum içi bir iç hesaplaşma. Ortakların birbirini zor duruma düşürmesi için olay farklı yerlere çekiliyor. Biz konu hakkında tekrar bir soruşturma açtık. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar bizim hassas konumuz. Söz konusu iddialar bir kez daha araştırılacak ve somut bilgi bulunması halinde gereken yapılacak"