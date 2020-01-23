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Kahramanmaraş'ta kanlı infaz

Kahramanmaraş'ta bir kişi, eski karısının yanında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü.

23.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:35Kahramanmaraş'ta kanlı infaz
'ta bir kişi, eski karısının yanında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, gece yarısı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Firdevsoğlu'nun (39) içinde bulunduğu, eski karısının kullandığı 42 EV 854 plakalı otomobil, iddiaya göre arıza nedeniyle yolda durdu. Bu sırada, otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, biber gazı sıktığı Murat Firdevsoğlu'nu bıçakladı. Firdevsoğlu hayatını kaybederken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Murat Firdevsoğlu'nun ismi açıklanmayan eski eşi ise sinir krizi geçirdi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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