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Kahramanmaraş'ta kantincilere "Yerinde üretim ve yerinde tüketim" kursu verildi

Türkiye Kantinciler Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasından imzalanan protokol kapsamında kantincilere sağlıklı gıda üretimi konusunda verilen eğitim tamamlandı.

23.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:10Kahramanmaraş'ta kantincilere
Kantinciler Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasından imzalanan protokol kapsamında kantincilere sağlıklı gıda üretimi konusunda verilen eğitim tamamlandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatılan, "Yerinde üretim ve yerinde tüketim" kursu, 7 hafta boyunca verilen 56 saatlik eğitimin ardından sona erdi.
Eğitimin tamamlanmasının ardından okulun yemekhane bölümünde üretilen gıdaların sunumu yapıldı.
Programda emeği geçen öğretmenlere plaket verildi.
Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kantinde satılan gıdaların çocukların gelişimine faydalı ve hijyenik olması gerektiğini dile getirerek, "Sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme konusunda daha ileri adım atabilmek adına eğitim çalışması yapıldı. Bundan sonraki süreçte ise her bakımdan sağlıklı gıda sunumu ve tüketimi konusunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları iyi yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Dernek Başkanı Abdülkadir Gülmez ise amaçlarının öğrencilere daha temiz ve hijyenik yiyecek içecek üretip, sunabilmek olduğunu belirterek, bunda da başarılı olduklarına inandıklarını ifade etti.
Gülmez, "İnşallah çocuklarımızı obeziteden ve sağlıklı olmayan merdiven altı ürünlerden kurtarıp daha sağlıklı ürünler satma telaşı içinde olacağız." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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