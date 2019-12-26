Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi - Haber

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

26.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:16 Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi
'ın , ve ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.
Onikişubat'ta Tekir Kısıklı İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Lisesi, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu ve Çevrepınar İlk/Ortaokulu ile Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemallı Ortaokulu, Başdervişli İlk/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlk/Ortaokulunda eğitime ara verildi.

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
20:48   Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı - Haber
20:46   Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava - Haber
20:46   Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Haber
20:42   Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
26.12.2019 20:58:50