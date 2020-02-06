Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali' - Haber

Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali'

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde 'Kelle Paça Festivali' düzenlendi.

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali'
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde 'Kelle Paça Festivali' düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, "Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraşımızda tüketilen et ile sucuğun yani irişkitin yüzde 70'ini kasap esnaflarımız karşılamaktadır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:23:37