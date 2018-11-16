16 Kasım 2018, 16:49
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Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Yağışın ardından kapanan Yedikuyular Kayak Merkezi yolu ile merkez Dulkadiroğlu ile Andırın, Göksun ve Elbistan ilçelerindeki yollar, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, yağış olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, herhangi bir şekilde kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada da kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerin araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları gerektiği belirtildi. Kayak Merkezi,Kahramanmaraş
16 Kasım 2018 Cuma 16:49