Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı

Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolunun tüneller bölgesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
İki gündür devam eden sağanağın ardından Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu tüneller bölgesinde etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü.
Yağış nedeniyle karayolları ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Trafik ekipleri de kara yolunda devriye gezerek, bazı sürücüleri yağışa karşı uyardı.
Kayseri,Kahramanmaraş
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:49