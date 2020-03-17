Kahramanmaraş'ta kar yağışı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. İşe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar otomobillerin üzerinde biriken karları görünce şaşkınlık yaşadı.
Bu arada, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini belirterek, zirai don uyarısında bulunuldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. İşe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar otomobillerin üzerinde biriken karları görünce şaşkınlık yaşadı.
Bu arada, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini belirterek, zirai don uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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