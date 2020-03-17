Kahramanmaraş'ta kar yağışı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağdı.
17.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:08
Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesine kar yağdı.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.
Karı fırsat bilen çocuklar, kar topu oynarken esnaf da iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.
Karı fırsat bilen çocuklar, kar topu oynarken esnaf da iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kahramanmaraş'ta kar yağışı
Etiketler : Kahramanmaraş, Göksun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı