Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

25.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:18 Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
'ın , Afşin ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Göksun ilçesinde dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve trafo patlaması sonucu akşamdan bu yana ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.
Elektrik firması ekipleri ise ilçeye enerji verilmesi için çalışmasını sürdürüyor.
İlçede aynı zamanda yaklaşık 50 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Hem Büyükşehir hem de Göksun Belediyesi ekipleri yolların açılması için mücadele veriyor.
Afşin ilçesinin kuzey mahallelerinde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
İlçeye bağlı 25 mahallede kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.
Andırın ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 9 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Geben, Altınyayla, Akifiye ve Rifatiyedört mahallerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi ve Andırın Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.
Andırın-Göksun kara yolunun Geben ile Göksun arasındaki bölümünün de ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Andırın, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:50   Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Haber
15:46   Gevrek: "Isparta'da KYK'da yüzde 90 doluluk oranına ulaştık" - Haber
15:45   Burhaniye daha güvenli hale gelecek - Haber
15:45   Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline yoğun ilgi - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:54:07