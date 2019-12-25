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Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

25.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:16 Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle zaman zaman trafiğe kapanan Kahramanmaraş- karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken dün akşam saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında Kahramanmaraş yönünde kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda trafiğe açıldı. Karayollarına ait kar küreme aracıyla açılan yolda araçlar uzun konvoy oluşturdu. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle trafik polisleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları geçişine izin vermiyor.



Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: DHA

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