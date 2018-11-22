Kahramanmaraş'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Kahramanmaraş
'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Onikişubat
ilçesi Saçaklızade Mahallesi 51 Sokak üzerindeki bir evde meydan ageldi. İddiaya göre, eşi pazar alışverişine giden Osman Polat (82), evdeki sobayı yakmak istedi. Sobayı yaktıktan sonra kömür atan Polat, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yere düştü.
Alışverişten gelen kadın kocasını yerde görür görmez durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahalesi yapılan Osman Polat'ın öldüğünü tespit etti.
Osman Polat'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Onikişubat,Kahramanmaraş
22 Kasım 2018 Perşembe 20:10