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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Gül banyo sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

13.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:32Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
'ın ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Gül banyo sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi'nde Muhammet Gül (14), duş almak için girdiği banyoda banyo sobasına kömür koyarak yaktı. Gül, banyo yaptığı sırada kovadan yayılan karbonmonoksitten zehirlendi. Banyodan uzun süre çıkmayan Gül'ün yakınları banyo kapısını zorla açarak içeri girdi. Baygın olan 14 yaşındaki Muhammed Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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