Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinin yüksek kesimlerindeki Akgümüş ve Yenidemir Mahalleleri'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi bulurken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolun kapanmaması için çalışma başlattı. Kar
yağışı Dulkadiroğlu
ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor. Ekipler, Yeşiltepe
ve Bertiz Mahalleleri'ne ulaşımı sağlayan Yedikuyular Bölgesi'ndeki yolu açık tutmak için çalışma yürütüyor.
- Kahramanmaraş
Andırın, Kar, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: DHA