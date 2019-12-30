Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: İHA
Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesi Kaleboynu ve Kargaçayırı grup yollarında, Dulkadiroğlıu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi Yolu, Başdervişli-Elmacık Yolunda, Onikişubat ilçesi Çukurhisar, Kumarlı, Kaynar yollarında, Göksun ilçesinde Büyükçamurlu Grup Yolu Kınıkkoz Grup Yolu, Soğukpınar Yolu, Göynük Yolu'nda yaşanabilecek yol kapanmalarına karşı ekipler hazır bekliyor. - KAHRAMANMARAŞ