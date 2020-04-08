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Kahramanmaraş'ta kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kavga karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası kesildi.

08.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:14
Kahramanmaraş'ta kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde kavga karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası kesildi.
İlçede meydana gelen kavgaya karışan 7 kişiye koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belirtilen kuralları ihlal nedeniyle 789'ar lira para cezası uygulandı.
Kentte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye ve sosyal mesafe kuralını uymayan 1 kişiye de ayrıca 789'ar lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Nurhak, kavga, Güncel
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