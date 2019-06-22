22.06.2019 20:06
Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta kayıp çocuk ölü bulundu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu.

Kahramanmaraş 'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Ağabeyli Mahallesi'nde sabah ailesinden habersiz evden çıkan 6 yaşındaki Hanifi Orhan kayboldu. Aramalarına karşın Orhan'a ulaşamayan ailesi, durumu Jandarmaya bildirdi.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, mahallenin yakınında bulunan 2 metre derinlikteki sulama havuzunda Orhan'ın cesedi bulundu. Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
sabah , dulkadiroğlu , merkez , kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:19 Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
21:17 Engelli gence vali ve müdürden doğum günü sürprizi
21:17 Hititlerin başkentinde "Hattuşa Barış Günleri" etkinliği
21:17 Göle giren 17 yaşındaki genç kayboldu
21:16 Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı
21:14 "Oğlumun kanı yerde kalmadı"
21:12 Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı