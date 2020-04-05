Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta kazada yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

05.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:56
Kahramanmaraş'ta kazada yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay 'a gönderildi.

Dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden polis memuru Yakup Karaca (50) için hastanenin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Karaca'nın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yardımcıları ve bazı şube müdürleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı defnedilmek üzere, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaca, dün aracına binmek isterken başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Karaca'ya çarpan otomobilin sürücüsü İsmail G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Hatay, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta kazada yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
’Nano teknoloji’ maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:30: Muğla'da koronavirüs tedbirleri - Haber 19:30: Sivaslı sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı - Haber 19:26: Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası - Haber 19:21: Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı - Haber 19:20: Güney Sudan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber