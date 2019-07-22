Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralı

22.07.2019 09:15 Kahramanmaraş

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
09:49   Beypazarı'da trafik kazası: 2 yaralı
09:49   RİZE-ARTVİN HAVALİMANININ YÜZDE 35'İ TAMAMLANDI
09:48   Hacı adayları dualarla uğurlandı
09:48   (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede sergileniyor
09:48   Bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
09:48   DHA DIŞ- Hong Kong'da protestolar devam ediyor
09:48   Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı