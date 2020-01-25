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Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

25.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:18Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı
'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyelerinin bulunduğu iş hanının önünde yaşandı. Görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23), sahte altını ayırt etmekte kullanılan kezzap bidonunu atölyeye taşıdığı sırada bidon bir anda patlayarak etrafa saçıldı.

Patlama sonucu yaralanan Arif A. ile Kudret A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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