Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

25.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:21Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı
'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyelerinin bulunduğu iş hanının önünde yaşandı. Görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23), sahte altını ayırt etmekte kullanılan kezzap bidonunu atölyeye taşıdığı sırada bidon bir anda patlayarak etrafa saçıldı.
Patlama sonucu yaralanan Arif A. ile Kudret A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:34  Fenerbahçeli taraftarlardan deprem bölgesine yardım
20:33  AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı
20:36  TYB İstanbul Şubesi'nde "Ege'nin Efeleri" paneli düzenlendi
20:36  MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi
20:35  İlk 15 dakikada gol yok
25.01.2020 20:44:24