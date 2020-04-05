Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde iskambil oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira ceza kesildi.

05.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:42
Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası
Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde iskambil oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.
İş yerine yapılan operasyonda, yer temin ettiği iddiasıyla Sami G. ile kumar oynadığı öne sürülen 14 kişi yakalandı.
Ekipler, 15 kişiye hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 150 lira ceza kesti.
İş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:59: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:58: Koronavirüs tedbirleri - Haber 20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin