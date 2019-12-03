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Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda denetim yapıldı.

03.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Kahramanmaraş- kara yolunda denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzeri Andırın yol ayrımında yaptığı uygulamada, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara yönelik denetim yaptı.
Emniyetten uygulama ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan, hususi otomobil dışında kalan taşıtlarda, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ilimizde kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı ifade edilen açıklamada, kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde kullanmayanlar için Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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