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Kahramanmaraş'ta Kısa Şalvar Dünya Güreşi Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş'ta 42 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası düzenlendi.

02.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:39Kahramanmaraş'ta Kısa Şalvar Dünya Güreşi Şampiyonası başladı
'ta 42 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyona Onikişubat ilçesi Batıpark Salonu'nda başladı.

Şampiyonada 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 130 kilo olmak üzere 8 sıklette müsabakalar yapılıyor. Şampiyonaya Rusya, İran, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Arnavutluk, Çeçenistan, Moldova, İtalya, KKTC, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Kalmukya Cumhuriyeti, Sırbistan, Kanada, Almanya, Buryat Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti (Adige), Kırım, Hakasya Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Kresniyarks, Kresnedar, Kazan, Başkurtistan, Çuvasitan, Yakutistan, İnguşetya ve 'dan sporcular katıldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası'nı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Avrupa Serbest Stil ve eski Dünya Şampiyonu Mehmet Esenceli ise, "Böyle bir organizasyonun Kahramanmaraş'ta yapılmasından eski şampiyon olarak gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dağıstan, Spor

Kaynak: İHA

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