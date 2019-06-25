25.06.2019 15:51
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Kahramanmaraş'ta kız kavgası: 1'i bekçi, 2 yaralı

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ'ta, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Enes B. (18), Halil İbrahim C.'yi (21) ve olaya müdahale eden mahalle bekçisi Murat A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Enes B. (18), Halil İbrahim C.'yi (21) ve olaya müdahale eden mahalle bekçisi Murat A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerine Gelincik Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes B., kız meselesi yüzünden Hüseyin Y. (22) ve Halil İbrahim C. ile kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada; Enes B. yanındaki bıçakla Hali İbrahim C.'yi kalçasından yaraladı. Mahalle bekçileri de ihbarla geldikleri parktaki kavgaya müdahale etti. Bu sırada şüpheli Enes B., olaya müdahale eden bekçilerden Murat A.'yı da sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan mahalle bekçisi Murat A. ile Halil İbrahim C. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayın ardından polis, Enes B. ile tedavisi tamamlanan Halil İbrahim C. ve Hüseyin Y.'yi gözaltına aldı.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Halil İbrahim C. ile Hüseyin Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Enes B., adli kontrol şartıyla salıverildi.
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- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
kavga , Kahramanmaraş , Güncel

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