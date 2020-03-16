Kahramanmaraş'ta "korona" önlemi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı kenti baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyor.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı kenti baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı, meydan ve piknik alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı, Arslanbey Mesire Alanı ve otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
"Tarihi çarşılar ve sokaklar dezenfekte ediliyor"
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Ekipler vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladılar.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren taziye evlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında bulunuldu. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu taziye evlerinde çalışmaları titizlikle yürütüyor. İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyecek kimyasal bileşenler kullanılarak çalışmalar tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı, meydan ve piknik alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı, Arslanbey Mesire Alanı ve otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
"Tarihi çarşılar ve sokaklar dezenfekte ediliyor"
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Ekipler vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladılar.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren taziye evlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında bulunuldu. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu taziye evlerinde çalışmaları titizlikle yürütüyor. İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyecek kimyasal bileşenler kullanılarak çalışmalar tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
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