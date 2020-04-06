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Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor.

06.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:33
Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri
Kahramanmaraş 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin farklı noktalarında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etmek için kimlik kontrolleri yapıyor.

Kahramanmaraş Valiliğinin belirlediği kurallara uymayanlar hakkında 392 lira idari para cezası yazılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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