Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
Kahramanmaraş'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
14.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:27
Kahramanmaraş 'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, tarihi çarşılar bölgesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Ekiplerin, vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Elbistan
Elbistan Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında halk otobüsleri, otobüs durakları, şehirler arası terminal binası ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini belirtti.
Elbistanlılardan Sağlık Bakanlığı haricinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüsle ilgili paylaşım ya da açıklamalara itibar etmemelerini isteyen Gürbüz, özellikle kişisel temizlik noktasında uyulması istenen kurallara dikkat etmeleri ricasında bulundu.
Afşin
Afşin ilçesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, bunun yanında öğrencilere ve velilere koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, tarihi çarşılar bölgesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Ekiplerin, vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Elbistan
Elbistan Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında halk otobüsleri, otobüs durakları, şehirler arası terminal binası ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini belirtti.
Elbistanlılardan Sağlık Bakanlığı haricinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüsle ilgili paylaşım ya da açıklamalara itibar etmemelerini isteyen Gürbüz, özellikle kişisel temizlik noktasında uyulması istenen kurallara dikkat etmeleri ricasında bulundu.
Afşin
Afşin ilçesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, bunun yanında öğrencilere ve velilere koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler