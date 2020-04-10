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Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen 78 yaşındaki hasta taburcu edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde koronavirüsü yenen 78 yaşındaki kişi taburcu edildi.

10.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:22
Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen 78 yaşındaki hasta taburcu edildi
Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde koronavirüsü yenen 78 yaşındaki kişi taburcu edildi.

Afşin ilçesinde ikamet eden C.Ç, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine, pandemi hastanesi ilan edilen Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan test sonucunun pozitif çıkması sonucu salgın hastalık servisinde tedavi altına alınan 78 yaşındaki C.Ç, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamladı.
Son testleri negatif çıkan C.Ç, taburcu edildi.
C.Ç, 15 gün boyunca kendini evinde izole ederek süreci tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Güncel
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